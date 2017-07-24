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Adıyaman'da asayiş olaylarında düşüş yaşandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 2016 yılının ilk 6 ayında yaşanan asayiş oranlarının 2017 yılında düşüş yaşandığını vurguladı.

2016 Yılının ilk 6 ayında 4 bin 894 adet olayın yaşandığını dile getiren Müdür Alper, bu sayının 2017 yılının ilk 6 ayında oldukça düştüğünü çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Müdür Alper, "2016 yılında kasten ve ya taksirle adam öldürme sayısı 16 iken 2017 yılında bu rakam yüzde 25 oranla düşüş yaparak 12'ye düştü. Kasten yaralama olayı 2016 yılında 627 iken bu sayı yüzde 15 oranla 535'e düştü. Taksirle yaralama olayı 2016 yılında 719 iken bu sayı yüzde 6 düşüşle 675 oldu. Cinsel saldırı, istismar ve taciz oranı 2016 yılında 56 olurken yüzde yüzde 13 oranla 2017 yılında 49, 2016 yılında 328 olurken 2017 yılında yüzde 18 oranla 269, evde hırsızlık 2016 yılında 115 olurken yüzde 3 oranla 2017 yılında 111'e düştü. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık 2016 yılında 144 olurken 2017 yılında yüzde 15 oranla 122, otodan hırsızlık 2016 yılında 62 olurken 2017 yılında yüzde 15 oranla 53'e, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı 2016 yılında 196 olurken 2017 yılında yüzde 53 oranla 93'e, görevi yaptırmamak için direnme 30 olurken 2017 yılında yüzde 13 oranla 26'a düştü"dedi.

(CK-LO-Y)



24.07.2017 16:35:23 TSI

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