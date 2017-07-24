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Osmaniye'de gazeteciler kan bağışladı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, 24 Temmuz Basın ve Dayanışma Günü'nde kan bağışında bulundu.

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, cemiyet binasında yaptığı açıklamada, basının iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan birisi olduğunu belirterek, "Basının demokrasimiz için taşıdığı büyük önem, geçtiğimiz yıl 15 Temmuzda yaşadığımız darbe girişiminde açıkça ortaya çıkmıştır. Darbe girişimine tüm gücüyle karşı duran medya kuruluşları, halkın özgür haber alma hakkını sonuna kadar savunmuş ve darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek bu hain çabanın engellenmesinde başrol oynamıştır. Demokrasi adına verilen bu önemli sınavdan alnının akıyla çıkan medya mutlaka desteklenmeli ve sektörümüzde yaşanan sorunlar çözülerek daha özgür ortamda yayıncılık yapılması sağlanmalıdır" dedi.

24 Temmuz Basın ve Dayanışma Günü anasına kesilen pastanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'nde cemiyet üyeleri kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından açıklama yapan Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, "Kızılay ülkemizin köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Kızılay ülkemizde hatta dünya için önemli bir yere sahip. Bir çok kaza yaralanmalarda afetlerde kritik görevler üstlenirken kan ihtiyacı anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet etmekte. Bizlerde böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturmak istedik üyelerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Kan vermeye elverişli sağlıklı vatandaşları kan vermeye davet ediyorum" dedi.

(RSL-Y)



24.07.2017 16:37:03 TSI

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