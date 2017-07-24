HERO Tişörtü giyen genç göz altına alındı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle gezen genç polise yapılan ihbar sonrası gözaltına alındı.
Kırşehir kent merkezi Terme Caddesinde üzerinde 'Hero' (Kahraman) tişörtü ile gezen H.D.Y., (17) vatandaşların ihbarı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.D.Y., TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(EÖ-AÖ-Y)
24.07.2017 16:42:58 TSI
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