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Rektör Gönüllü'den İHA'ya ziyaret

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:42
Rektör Gönüllü'den İHA'ya ziyaret
Rektör Gönüllü'den İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırışının yıldönümü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'na ziyarette bulundu.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, Kurumsal İletişim Koordinatörü Kamil Varınca ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Temsilcisi Ahmet Arslantaş'ı ziyaret etti.
Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyaretti, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırışının 109. Yıldönümünü kutlayan Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Gazeteciler ve Basın Bayramı her yıl 24 Temmuz'da Türk basınında sansürün kaldırıldığı gün kutlanıyor çünkü basın sansürsüz olabildiği kadar basın, gazeteci tarafsız ve özgür olabildiği kadar gazetecidir.
Tarafsız ve özgür basın, halkımızın doğru haber alma hakkının en önemli teminatıyken 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi öncesi dönemde ve bugün de hem ulusal hem yerel basın düzeyinde halkı kendi küçük menfaatlerine hizmet etmeye yönelik manipüle etmek üzerine kurgulanmış, ülke boyutunda yabancı ülkelerle işbirliği içindeki kartellerin uzantısı ve yerelde ise küçük ve cahilce anlayışların ve kokuşmuş karanlık zihinlerin eseri bir takım her olumsuzluğu yapmaya yatkın sözde ve kurgucu basın kuruluşlarının ve gazetecilerin olduğunu görmekteyiz. Kendince türetilmeye çalışılan algı ve manipülasyon ile bir güç edindiğini sanan, olumsuzluğa payandalık etmenin sürdürülebilir olduğunu vehmeden bilgi ve görgüden uzak azınlık bu kesim 'doğruluğun sürdürülebilir olduğunu anlaması ve öğrenmesi' maalesef toplumun zaman kaybı olmasına rağmen yaşanır ve yaşanacaktır" dedi.
Gönüllü açıklamasının devamında, "Bu tür basın ve gazeteciler, yapmaları gereken sorumlu yayıncılık ile toplumun hızlı ve doğru bilgilendirilmesinin yanında kamu çıkarlarının korunması, eğitim ve aydınlatma çalışmalarına da katkı sağlamak yerine kişi ve kurumlar hakkında 'çamur at, izi kalsın' kabilinden faaliyetler içerisinde bulunmakta ve aslında bu tür davranışlarıyla da birilerinin tetikçiliğine soyunmaktadırlar. Bizler biliyoruz ki, bunların aksine gerçekten bu muteber ve saygın mesleğin hakkını veren, böylesine ulvi bir görevi layıkıyla yerine getiren, basın etik ilkeleri, hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetleri ile özel hayata saygı çerçevesinde görev yapan gazetecilerimiz ve basın kuruluşlarımız da mevcuttur. Bu saygın ve muteber gazetecilerimizin ve basın kuruluşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını can-ı gönülden kutluyor, görevlerinde başarılar ve esenlikler diliyorum. Hak ettiği yerlere gelmesi amacıyla ilimiz Adıyaman'ın ve ilimizin göz bebeği Adıyaman Üniversitemizin tanıtımına yaptıkları katkılardan dolayı da bir akademisyen, bir rektör olarak ve Üniversitem adına özellikle teşekkür ediyorum. Bu saygın gazetecilerimizden ve basın kuruluşlarımızdan tıpkı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbe yanlılarından ayrıştıkları gibi bugün de aralarına sızmış olan çürük elmalarını temizlemelerini, kendilerini bunlardan ayırarak tepkilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Bu tür davranışların, temiz basının temin edilmesine ve bununla beraber gazetecilik mesleğinin saygınlığını artırmaya da vesile olacağından şüphemiz yoktur. Genelde alışılmış mesajları vermek yerine ülkenin salahı, mutluluğu ve istikbali adına lüzumlu mesajların verilmesi görev olmuştur" diye konuştu.
Ahmet Arslantaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
(AHM)

24.07.2017 16:43:00 TSI
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