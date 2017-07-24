YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Sekreter Öz'den Basın Bayramı kutlaması

Genel Sekreter Öz'den Basın Bayramı kutlaması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, özgürlüğün olduğu yerde sansürün olmadığını ifade etti.

Genel Sekreteri Erdoğan Öz, "Bulundukları yaşam alanlarını demokratik, tarafsız, ilkeli bir dil kullanarak geliştirmeye ve bu süreçte Adıyaman'da, sağlık için hayata geçirdiğimiz projelerde bize destek olan, kamouyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışan değerli basın üyelerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım" dedi.

(CK-LO-Y)



24.07.2017 16:45:37 TSI

NNNN

