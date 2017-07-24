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Arazi tartışması cinayetle sonuçlandı

- Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde 80 yaşındaki babasının amcası Nazmi Bozdemir ile arazi yüzünden tartışan İsmail B., tartışmanın büyümesi sonrası elini kana buladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde iki akraba arasında yaşanan arazi tartışması kanlı bitti. Babasının amcası Nazmi Bozdemir ile tartışan İsmail B. tartışmanın büyümesi üzerine akrabasını bıçakladı. 80 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Mahallesinde iddiaya göre miras nedeniyle İsmail B. babasının amcası Nazmi Bozdemir ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail B. yanında bulunan bıçak ile Nazmi Bozdemir'i bıçak darbeleri ile yaraladı. Yaralanan yaşlı adam 112 Acil Servis ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Nazmi Bozdemir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra firar eden İsmail B., Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonrası suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla Adliyesine sevk edilen İsmail B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(BT)



24.07.2017 16:52:49 TSI

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