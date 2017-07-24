Vergi dairesi çalışanlarından 2'si hakim karşısında
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski vergi dairesi çalışanından 2'si adliyeye çıkartıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
(MSY-Y)
24.07.2017 16:54:01 TSI
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