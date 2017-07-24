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İznik'e yeni milli eğitim müdürü



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tayin olan Recep Büyükkayıkçı, Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.

Görevi devralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Büyükkayıkçı, ilk ziyaretini İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'a yaptı. Sargın, "Yeni göreviniz hayırlı olsun. 3 yıl boyunca birlikte çalıştığımız Mevlüt Semerci müdürümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında sıhhat diliyorum. Allah ömür verirse sizlerle birlikte eğitim alanında önemli işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Recep Büyükkayıkçı 1969'da Sinop Boyabat'ta dünyaya geldi. Boyabat İnönü İlkokulu'nu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Boyabat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında Binerli Köyü Yörük Mahallesi'nde vekil öğretmenlik yaptı. Mısır El-Ezher Üniversitesi'nde bir müddet okuduktan sonra tahsilini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam ettirdi ve buradan 1998 yılında mezun oldu.

(MŞ)



24.07.2017 16:56:25 TSI

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