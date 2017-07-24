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Hacıhaliller Çok Amaçlı Salon yeni eğitim yılına yetişecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz ay başlanan Hacıhaliller Mahallesi Çok Amaçlı Salonda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından, Hacıhaliller Mahallesi, Şehit Hikmet Onan İlk Okulu bahçesinde temeli atılan Çok Amaçlı Salon inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 565 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Çok Amaçlı Salon'da inşaat çalışmalarının yeni Eğitim- Öğretim yılının başında tamamlanacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler Belediyesi olarak geçtiğimiz ay içerisinde temelini attığımız Hacıhaliller Mahallesi Çok Amaçlı Salon inşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle halkımızın özel günlerinde kullanacağı Çok Amaçlı Salonumuzu aynı zamanda öğrencilerimiz de etkinliklerinde rahatlıkla kullanabileceklerdir. 565 metrekare kapalı alana sahip olacak olan salonumuzun inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra inşallah yeni Eğitim - Öğretim yılının başında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

(AY-Y)



24.07.2017 16:59:32 TSI

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