ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Süryani ortakların pizza dükkanı törenle açıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:08
Süryani ortakların pizza dükkanı törenle açıldı
Süryani ortakların pizza dükkanı törenle açıldı

(Fotoğraflı)

Bilal Bedir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani ortakların pizza dükkanı törenle açıldı
Yıllarca Avrupa'da yaşadıktan sonra Midyat'a dönen Aziz Demir ve Yakup Özdemir Midyat Devlet Hatanesi karşısında pizza dükkanı açtı. Törene Midyat Belediye Başkan Vekili Veysi Seven, Süryani Kiliseler Vakıf Başkanı Anto Nuay ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı. Yıllar sonra Midyat'a döndüklerini belirten Aziz Demir "Midyat'a hizmet etmeye çalışacağız, Her kesime ayrım yapmadan hizmet vereceğiz. Ustamız yaklaşık 30 yıldır bu işi yapmaktadır. Midyat'a hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
(BB-AKK-Y)

24.07.2017 17:10:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nusaybin'de elektrik tüketimi tavan yaptı
YEREL

NUSAYBİN'DE ELEKTRİK TÜKETİMİ TAVAN YAPTI
Midyat'ta engelliler için KPSS kursu açıldı
YEREL

MİDYAT'TA ENGELLİLER İÇİN KPSS KURSU AÇILDI