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Sarayköylü çiftçilerin sulama suyu sıkıntısı

- Suluma jandarma himayesinde yapılacak



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinden yaklaşık 30 çiftçi, sulama birliğinin düzensiz sulama sisteminden dolayı tarlalarının susuz kaldığını iddia ederek Denizli Valiliğinden yardım istedi.

Sarayköy ilçesinde Pamukkale Sulama Birliği yetkisinde olan sulama konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve tarlalarını sulayamadıkları için verim alamadıklarını belirten çiftçiler, Denizli Valiliğine gelerek vali ile görüşmek istedi. Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk ile görüşen çiftçiler jandarma himayesinde çarşamba günü tarlalarını sulama sözünü alarak valilikten ayrıldı.



"Meyve ağaçları yandı"

Sarayköylü çiftçi Refik Şahin yeterli sulama imkanı gelmediği için pamuklarının yandığına dikkat çekerek, "Pamukkale Sulama Birliği'nden yeterli su gelmediği için mağduruz. Pamuklar yandı meyve ağaçları yandı. Valimiz, kaymakamımız, belediyemiz, başkanımız, tarım ile ilgili tarım il müdürlüğü, bize yardımcı olsun. Suyun Sarayköy'e inmesi için elinden gelen yardımcı olsun, elini taşın altında koysun" dedi.



"Düşük verim aldık"

Bir diğer çiftçi Mehmet Salih Konya ise zamanında yapılamayan sulama sebebiyle tarımda verimin düştüğüne dikkat çekerek, "Pamuk, mısır gibi ürünler ekmekteyim. Sulama birliğinin kanalın son bölümü rahat sulanmadı. Pamuklar verimli suyu alamadı, sulanamayan ürün boyu kısa kalmakta ürünün vakti geçince verilen su hükmü yoktur. Kanaldaki yönetim uygun olmadığından aşağı gelene kadar su kalmadı. 80 günde bizim bölgeye su gelmedi. Sözde belli bölgeler kapatılıp belli bölgelere yapılacaktı. Bize sıra geldiğinde su gelmedi. Ürün için büyük sıkıntı. Bu şikayetleri iletmek için vali beye kadar geldik. Sulama birliği ziraat odası başkanımız vali bey ile görüştük. Dekarda 500 kilo olması gereken pamuk şu an da 300 kilo, dekarda 200 kilo düşük verim aldık" diye konuştu.

Sarayköy Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım ise jandarma kontrolünde bir düzen sağlanacağını ve çarşamba günü suyun geleceğini dile getirdi.



"Çarşamba günü sulanacak"

Pamukkale Sulama Birliği Başkanı Ahmet Ekincier, uzun bir kanala sahip olunduğu için az bir alanın sulanmadığını belirterek, "Kanalda 115 kilometre sulama alanımız var. Sulanamayan 250 dekar alan kaldı. 115 kilometre alana sahip yerde bu yer kaldı. Kanalımız 12 metre küp su almasına rağmen 7 metre küp su veriyoruz, patlamaya yol açmamak için. Yarından sonra kalan yerler de sulanacak. Toplam alan 65 bin metrekare sulanan alan var" dedi.

(İHA-İA-SÜ-Y)



24.07.2017 17:10:49 TSI

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