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Sinop'ta Sağlıklı Hayat Merkezi açılacak



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop Sağlık Müdürü İsmail Alkan, Sinop Sağlıklı Hayat Merkezinin 1 Ekim'den itibaren hizmete açılacağını duyurdu.

Alkan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın yeni projesi olan Sağlıklı Hayat Merkezleri uygulamaya geçecek. İlimiz içinde bir adet Sağlıklı Hayat Merkezi planlandı. Bunun içinde şu anda valiliğimizin karşısında bulunan ağız ve diş sağlığı binamız yeni binası olan Sinop Sağlık Kompleksine 1 Ekim tarihinde taşındığında, bu bina Sağlıklı Hayat Merkezi olarak uygulamaya geçecek. Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceği psikolog, diş hekimi, ketem, diyet, egzersiz, uyuşturucuyu bırakma ve kanser taramaları uygulaması olacak" dedi.

(OSM-SLH-Y)



24.07.2017 17:18:09 TSI

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