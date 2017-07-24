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Uncubozköy ve Tekstilciler Sitesinde yol çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi ve Tekstilciler Sitesi'nde yol ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak üstyapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde yol düzenleme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hazırladıkları program dâhilinde belirlenen noktalarda çalışmaların sürdüğünü söyleyerek; "İlçemizde vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için çalışmalarda bulunuyoruz. Muradiye Mahallemizde doğalgaz, elektrik ve telekom altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarına başladık. Uncubozköy Mahallemizde ve Tekstilciler Sitesi'nde de yol ve çevre düzenleme çalışması yapıyoruz. İlçemizde mahallelerimizin ne ihtiyacı varsa o yönde çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Tekstilciler Sitesi sakinlerinden İmdat Yılmaz ise Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin ilçede 3 senedir güzel çalışmalarda bulunduğunu belirterek, "Başkanımız bu tür yol çalışmalarına 3 senedir çok özen gösteriyor. Laleli ve Güzelyurt tarafı yapılan çalışmalar ile yaşanılabilir bir hale dönüştü. Yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(AY-Y)



24.07.2017 17:21:58 TSI

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