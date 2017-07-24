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Şehit Emrah Ünalan'ın ismi Yukarıkayack'ta ölümsüzleşecek

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:22
Şehit Emrah Ünalan'ın ismi Yukarıkayack'ta ölümsüzleşecek
Şehit Emrah Ünalan'ın ismi Yukarıkayack'ta ölümsüzleşecek


(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bu yıl 13'ncüsü düzenlenecek olan Yukarı Kayacık Kiraz Festivali kapsamında Yukarıkayacık Mahallesi'nde yapılan Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı'nın açılışını yapacaklarını söyledi. Başkan Özakcan 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat:19.30'da gerçekleşecek açılışa tüm vatandaşları davet etti.
"Efeler Belediyesi olarak vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin isimlerini yaptıkları parklarda yaşatmaya devam ediyoruz" diyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler'e katılan 56 köy ve 5 beldemizde, imar planımızda yeşil alan olarak görülen yerlerde park alanları oluşturarak, kentimizi daha güzel ve daha da yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehitlerimizin isimlerini bu park alanlarında yaşatarak, bu cumhuriyetin ve devletin nasıl kurulduğunu ve korunduğunu, vatandaşlarımızın da gerektiği şekilde anlamalarına katkı sağlamayı arzuladık. Şehitlerimizin anılarının ve özgeçmişlerinin de ifade edildiği tabelalarla da bu bilince sahip olmak istedik" dedi.
26 Temmuz 2017 Çarşamba günü park açılışı ve festival nedeniyle Yukarıkayacık Mahallesine gitmek isteyen vatandaşlar için Bey Camii önünden saat 18.30'da ücretsiz olarak servis kaldırılacağı belirtildi.
Şehit Emrah Ünalan Kimdir?
11 Ekim 1980 tarihinde Çorum İli Osmancık İlçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da, 2000 yılında Uzman Jandarma eğitimini Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında tamamlamıştır ve Van İl Jandarma Komutanlığı emrine atanarak göreve başlamıştır. 2004 yılında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı (burada astsubaylığı kazanmıştır), 2006 yılında Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 2008 yılında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, 14 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Jandarma Astsubay Emrah Ünalan; 28 Ocak 2015 günü saat: 14.30 sıralarında, Aydın İli Efeler İlçesi sorumluluk alanı içerisinde emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında devriye faaliyeti icra edilirken aranan şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda şehit olmuştur.
(MU-İK)

24.07.2017 17:23:42 TSI
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