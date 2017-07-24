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ÇGC'den 24 Temmuz mesajı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:22
ÇGC'den 24 Temmuz mesajı
ÇGC'den 24 Temmuz mesajı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Hafize Akıncı, 24 Temmuz 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı.
ÇGC Başkanı Akıncı, yayımladığı mesajında basının, çağdaş demokrasilerde iletişimin en güçlü araçlarından olup, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynayan vazgeçilmez temel unsurlardan biri olduğunu söyledi. Çağdaş ve demokratik bir ülke olmanın temel dayanaklarından birisinin de bağımsız ve güçlü bir basına sahip olunması gerektiğini ifade eden Akıncı, "24 Temmuz 1908 tarihinde basınımız üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla, toplumumuzun gelişmesinde, çağdaşlaşmasında ve ilerlemesinde önemli mesafeler alınmış, demokratik ve çoğulcu yapının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 1908 yılında sansürün kaldırılışından itibaren geçen süre içerisinde basınımızda, ulusal ve yerel düzeyde çok önemli ilerleme ve gelişmeler olmuştur. Cumhuriyetimizin gelişiminde ve ülkemizin çağdaşlaşma sürecinde önemli bir görev alan basın mensuplarımız, 15 Temmuz'da verdiği sınavla demokrasinin korunmasındaki rolünü de pekiştirmiş, bu anlamda bütün dünyaya adeta örnek olmuştur. Toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında çok önemli görevler ifa eden basın mensuplarımızın, sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri, hukukun evrensel standartlarına bağlı kalmaları ve basın özgürlüğünün istismar edilmesi büyük önem arz etmektedir. Basınımızın değerli mensuplarının bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ilkeleri üstün tutacağına inancım tamdır" dedi. Akıncı mesajında, bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü, olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramını tebrik ettiğini belirterek, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle andığını söyledi.
(GD)

24.07.2017 17:24:24 TSI
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