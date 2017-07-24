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AK Parti'de delege seçimleri yapıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:24
AK Parti'de delege seçimleri yapıldı
AK Parti'de delege seçimleri yapıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti üyeleri olağan kongre öncesinde delege seçimleri için sandık başına gitti.
9 mahalle, 1 belde ve 44 köyde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ve yoğun katılımın yaşandığı delege seçimlerinde 400 delege belirlendi. İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen delege seçimlerine katılan Milletvekili Halil Eldemir, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Başkanı Mesut Çetin, olağan kongre öncesinde demokratik bir seçimi daha geride bıraktıklarını söyledi. Etkinlik ve düğün sezonunun yoğunluğu arasında zaman ayırarak delege seçimlerine katılım gösteren tüm parti üyelerine teşekkür etti. Çetin, "Hiç bir huzursuzluk ve kargaşa yaşanmadan delege seçimlerimizi tamamladık. Teşkilatımız demokrasi adına örnek bir seçimi daha geride bırakmıştır. Parti üyelerimiz sandığa giderek özgür iradeleri ile delege seçimlerini yapmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bu delege seçimlerimizde sükûnet içerisinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ve delegelerimizin yoğun katılımı partimize ne derece sahip çıkıldığının önemli bir göstergesidir. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Bütün üyelerimizi delege seçimleri konusunda bilgilendirdik. Üye ve delegelerimiz de kurulan sandıklara giderek en demokratik haklarını yerine getirdiler. Partimiz içerisinde demokrasiyi her zaman en altlardan başlayarak en üste kadar uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah delege seçimlerimiz vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olur. AK Parti'nin her kadrosunda görev alabilmek için yeni bir heyecanla yeni bir ekiple yolumuza durmadan devam ediyoruz. Ülkemizi idare edecek insanların yani siyasetin bir tek anlamı var. O da hizmet etmektir. Hizmet etmek için yola çıkanlar, niyetinde hizmet etmek olanlar ilini, ilçesini, köyünü, kentini, ülkesini kalkındırırlar. Biz de bu manada ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Delege seçimlerimizin ardından 6'inci olağan kongremizin de demokrasi adına güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Üyelerimiz ve delegelerimize göstermiş oldukları demokratik olgunluktan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
(İC-MET-Y)

24.07.2017 17:25:54 TSI
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