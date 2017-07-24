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Okul taşıtıyla mülteci nakli polise takıldı



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta Suriye ve Irak uyruklu sığınmacıları üzerinde 'Okul taşıtı' ibaresi bulunan araçla Yunanistan'a götürmek isteyen organizatör yakalandı. Çocuk ve kadınların da bulunduğu 29 sığınmacı yabancılar şubesine götürülürken, araç sürücüsü ve organizatör gözaltına alındı.

Milas'ta polisin yaptığı operasyonda 'Okul taşıtı' görünümünde sığınmacı taşıyan minibüste 29 sığınmacı ve organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı. Milas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüs, Milas - Bodrum karayolunda yakalandı. 'Okul taşıtı' ibaresi bulunan minibüste 20'si Suriye ve 9'u Irak uyruklu 29 sığınmacı bulundu.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DL-İK)



24.07.2017 17:26:42 TSI

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