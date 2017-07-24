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Başkan Şirin'den Muhtar Yaşar'a 'Geçmiş olsun' ziyareti



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı evinde istirahat eden Ergenekon Mahalle Muhtarı Arif Yaşar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçirdiği ani rahatsızlıktan sonrasında yakınên takip ettiği ve sonrasında evinde istirahat etmeye başlayan Ergenekon Mahallesi'nin sevilen muhtarı Arif Yaşar'ı evinde ziyaret etti. Muhtar Yaşar'a sağlık, sıhhat ve afiyet dilen Başkan Şirin, "Ergenekon Mahalle'mize yıllardır hizmet veren değerli muhtarımız Arif Yaşar ve değerli aileleriyle birlikte olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Rahatsızlığını öğrendiğimiz ilk günden bugüne duacısı olduk, tedavisini yakınên takip ettik. Sağolsunlar kendileri de bizleri kırmayarak bizleri ağırlama nezaketinde bulundular. Bundan sonraki yaşamlarında değerli büyüğüm Arif Yaşar'a ağabeyime sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Gelmiş geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede yine birlikte sahada olacağız. Ergenekon Mahallemiz'deki hizmetlerimizi birlikte gezeceğiz" dedi.

Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Muhtar Yaşar, da "Geçirdiğim ani rahatsızlıktan itibaren sürekli benimle iletişim halinde kalan kıymetli Başkanımızı ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok sağolsunlari, iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızdalar. İnşallah en kısa sürede kendilerinin de ifade ettiği gibi mahallemizdeki hizmetleri birlikte inceleyeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.

(AY-Y)



24.07.2017 17:31:44 TSI

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