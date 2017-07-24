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Kahta OSB'de fiber optik alt yapı projesi başladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:38
Kahta OSB'de fiber optik alt yapı projesi başladı
Kahta OSB'de fiber optik alt yapı projesi başladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Organize Sanayi Bölgesinde fiber optik alt yapı projesine başlanıldı.
Alt ve üst yapısını günden güne çözen ve sanayi üretiminde büyük bir trend yakalayan Kahta OSB, internet ve telefon ağını fibere çevirerek, sanayicilere hızlı ve kesintisiz hizmeti sunacak.
Konu hakkında açıklama yapan Kahta Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gazi Kaya, "Bakır hatlarla geçici olarak sanayicilerimize sunduğumuz internet ve telefon hatlarında zaman zaman problemler yaşanıyordu. Fiber optik alt yapıyla bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Kahta OSB sanayi ve istihdam açısından çok önemli bir kurum. Kahta OSB olarak 6. bölgeye alınmamızla birlikte artan yatırım taleplerine bağlı olarak daha çok emek vermemizi ve sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmamızı beraberinde getiriyor. Bu nedenle bölgemizde yol, su ve elektrik alt yapısına ek olarak internet ve telefon ağını güçlendirmek için fiber optik alt yapı çalışmalarına başladık. Ve bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılarımız hızlı ve kesintisiz İnterneti kullanabilecekler. Bu projenin gerçekleşmesinde başından beri takipçisi ve destekçisi olan TBMM Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın'a yönetim kurulumuz ve sanayicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum"dedi.
Türk Telekom'un Kahta OSB'de başlattığı fiberoptik alt yapı proje maliyeti 70 bin TL'ye mal olurken çalışmaların Ağustos ayı sonunda ise tamamlanması hedefleniyor.
(HT-LO-Y)

24.07.2017 17:40:04 TSI
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