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Kubba, basın bayramını kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Medicalpark Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Türk basınından sansürün kaldırıldığı ve Basın Bayramı olarak ilan edilen 24 Temmuz'u kutladı.

Medicalpark Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba yaptığı yazılı açıklamada, Demokrasinin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez aracı konumunda olan basın, demokrasinin işlerlik kazanmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Hızla ilerleyen teknolojiyle beraber olarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basınımız haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda büyük bir özveri içinde mesleğini icra etmeye çalışan, başta Gaziantep'te görev yapan basın mensupları olmak üzere, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(AK-AOA-Y)



24.07.2017 17:52:46 TSI

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