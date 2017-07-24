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Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun'dan Rektör Karabulut'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Kardeş iki Üniversitenin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması yolunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan görüşmede, iki kardeş üniversite ülkemiz için ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler konuşuldu.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, Prof. Dr. Coşkun'a ziyaretleri anısına plaket takdim etti.

(AS-Y)



24.07.2017 18:01:56 TSI

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