YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ'den Zonguldak'a büyük katkı

BEÜ'den Zonguldak'a büyük katkı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi BEÜ'nün Zonguldak ekonomisine katkısının saptanması amacıyla 2017 Mart ayı itibariyle başladıkları araştırmanın raporu tamamlandı. Yaklaşık beş ay süren çalışmanın sonucunda Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak ekonomisine etkisinin yalnızca 2016 yılında 2.4 milyar TL olarak hesaplandı.



Bülent Ecevit Üniversitesi' nin (BEÜ) Zonguldak ekonomisine etkisini ölçmek ve bunu görünür hale getirmek amacıyla BEÜ İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Yasemin Ersoy Köse (Başkan) Doç.Dr. Ertuğrul Yıldırım, Doç.Dr. Ahmet Ferda Çakmak, Doç.Dr. Mehmet Pekkaya, Yrd.Doç.Dr. Aykut Şarkgüneşi, Yrd.Doç.Dr. Şenay Saraç, Arş. Grv. Selim Ertan, Arş. Grv. Neslihan Karakoç, Arş. Grv. Ugur Ursavaş, Arş. Grv. Tahsin Erme tarafından yapılan araştırma; Zonguldak'ta faaliyet gösteren işletme ve yerel yönetimlerin, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bölgede oluşturduğu talep yapısını görmesi ve Zonguldak'ta geliştirilmesi gereken sektörlerin daha etkin biçimde tespitine yardımcı olması bakımından önem arz ediyor. Araştırma; yaklaşık 4 bin BEÜ öğrencisi, personeli ve firmalar üzerinde yapılan anket verileri temelli, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ait kurum verileri ve Zonguldak ekonomisine ait resmi veriler kullanılarak ekonomik etki analizi yöntemi ile gerçekleştirildi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda projenin yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Yasemin Köse yapılan araştırmanın Zonguldak ekonomisinde üniversitenin varlığının etkisini ortaya koyması bakımından ve geleceğe dönük planlamalar açısından önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Araştırmamızda, Bülent Ecevit Üniversitesi, personeli ve öğrencilerinin harcamalarının Zonguldak ekonomisine etkisi 10 yıllık bir perspektifte ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, üniversitelerin yerel ekonomiye etkisi konusunda 1971 yılından itibaren uluslararası literatürde, 1990'lı yıllardan itibaren de Türkiye'deki üniversitelerin bulundukları şehirlere ekonomik etkilerini araştıran bir literatürün oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Türkiye üzerine yapılan akademik çalışmalar içerisinde de Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak iline ekonomik etkisini araştıran herhangi bir araştırmaya ya da yayına rastlanmamıştır. Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak iline ekonomik etkisini araştıran ilk proje olması ve proje sonucunda konuyla ilgili ilk kitabın yayımlanacak olması, projenin özgün değeri olarak değerlendirilmektedir. Yaklaşık 3000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen, "Öğrenci Tüketim Eğilimleri Belirleme Anketi" öğrencilerin en önemli harcama kaleminin %24,51 ile barınma harcamaları olduğu göstermektedir. 2016 yılından 2019 yılına kadar öğrenci harcamalarının %114 artışla, 2 katından daha fazla olacağı ve öğrenci harcama eğilimi belirleme anketlerine göre, toplam harcamalar içerisinde yaklaşık %65'lik paya sahip olan barınma, gıda, giyim ve ulaşım sektörlerine yönelik harcamaların ağırlıklarını koruduğu dikkate alındığında, bu sektörlerin önemi Zonguldak ekonomisi için önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir. Zonguldak ve üniversitemiz için son derece önemli olan bu araştırmanın yürütülmesinde çaba gösteren tüm proje ekibimize teşekkür ediyorum."



Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak'taki varlığı, yerel ekonomi için en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:



"Bülent Ecevit Üniversitesi'nin hızla gelişen kurumsal altyapısı, yerel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri, şehir halkına doğrudan sunulan hizmetleri, artan öğrenci ve personel sayısı Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak ilindeki önemini artırmaktadır. Kurumumuzun kendi harcamaları, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve ziyaretçilerimizin yapmış oldukları harcamalar Zonguldak Ekonomisi içerisinde önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bu harcamalar ekonomik sistem içerisinde gelire, istihdama ve vergi gelirlerine dönüşmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz, bölgenin gelirini arttırmakta, bölgede istihdam yaratmakta ve hem merkezi hem de yerel yönetim bütçelerine katkı sağlayacak vergi gelirleri oluşmasına katkı sağlayarak Zonguldak ilinin ekonomisini önemli ölçüde etkilemektedir. Her geçen gün büyüyüp gelişen üniversitemizin harcamaları, personel sayısı ve personel harcamaları, öğrenci sayısı ve öğrenci harcamaları incelenen dönem boyunca artmaktadır ve bu artışın ilerleyen zamanlarda devam edeceği öngörülmektedir. Üniversitemizin çeşitli alanlarda hızlı bir gelişme trendi sergilemesi, Üniversite'nin Zonguldak ilindeki rolünü ve önemini güçlendirmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi, personeli ile öğrencilerinin doğrudan harcamaları, uyarılmış etkileri ile birlikte değerlendirildiğinde Zonguldak ili gayri safi yurtiçi hasılası içerisindeki payı 2016 yılında %16,7'yi bulmaktadır. Bu bulgulara Batı Karadeniz'in sağlık üssü olan ve 2016 yılında 600 binin üzerinde hastaya hizmet veren İbn-i Sina Kampüsü hasta ve hasta yakınları ekonomik etkileri dahil edildiğinde %16,7'lik pay daha da artacaktır. Öngörü hesaplamalarına göre Bülent Ecevit Üniversitesi, personeli ile öğrencilerinin doğrudan harcamaları, 2016 yılına kıyasla, 2017'de %24,59, 2018 yılında %53,03 ve 2019'da ise %91,58 artış ile 2019'da 2016'ya göre yaklaşık 2 katına çıkarak 2019 yılında doğrudan harcamaların 1,18 milyar TL'yi bulacağı öngörülmektedir. Harcamalardaki artış, Zonguldak'ta sunulan mal ve hizmetlere talebi artıracağından, ilgili kamu kurumlarının, üreticilerin, girişimcilerin ve hizmet sağlayıcılarının bu talep artışına hazırlanmaları önem arz etmektedir. Üniversitenin Zonguldak'a iline ekonomik canlılık getirdiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olmakla birlikte bu etkinin büyüklüğü konusunda bilimsel bir çalışmayla ortaya koyan başta araştırma yürütücüsü Prof. Dr. Yasemin Köse olmak üzere araştırma ekibine şükranlarımı sunuyorum." dedi.



24.07.2017 18:10:53 TSI

NNNN

