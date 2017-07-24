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Kuruyemişte altın marka ödülü Göral'a

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:11
Kuruyemişte altın marka ödülü Göral'a
Kuruyemişte altın marka ödülü Göral'a

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Avrupa Birliğinde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTDK), tüketicinin korunması hakkında kanuna saygı kapsamında, "Tüketici memnuniyetini" ilke edinen firmaları ödüllendirdi.
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Perpa Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen törende, markalara sertifikalarıyla beraber "2017 Altın Marka Tüketici Ödülü" nün yanı sıra "2017 Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logolarının kullanım hakkı da verildi.
Gaziantep'li kuruyemiş firması Göral Kuruyemişte, Altın Marka Tüketici Ödülü'nü alan firmalar arasında yer aldı. Kaliteli taze ürün ve üst düzey hizmet anlayışıyla yeniliğe önem veren firma, Altın Marka Ödülü ile de bu sürdürülebilir kalitesini taçlandırmış oldu.
Ödülü, Göral Kuruyemiş adına, yönetim kurulu üyeleri, Levent Bakışgan ve Murat Bakışgan aldı.
Ödülü alan firma yetkilileri, "Tüketici memnuniyetini ve sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Aynı titizlikle yolumuza devam etmek için çabalıyoruz. Franchise çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bununla beraber,www.cerezimgoral.com adresimizdeki yeniliklerle, online ağımızı geliştirerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki Göral severlere kolay erişim sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
(MU-LO-Y)

24.07.2017 18:12:29 TSI
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