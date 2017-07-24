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14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İntercourt Tenis Kulübü tarafından organize edilen, "14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası' bugün oynanan maçlarla başladı.

Organizasyona 32 kız, 54 erkek sporcu katılıyor. Malatya, Adana, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Alanya, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinden katılımın olduğu 14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası 5 gün sürecek. Turnuvada finaller Cuma günü oynanacak.

Dev organizasyonun amacının tenis sporunu gençlere küçük yaşlarda aşılamak olduğu belirtildi. Tenis sporunu her yaş kategorisine sevdirmek için farklı etkinliklerle sporseverlerin karşısına çıkan Malatya İntercourt Tenis Kulübü, bu kez de 14 yaş kategorisinde 6 gün sürecek bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Erkekler ve bayanlarda, tekler- çiftler şeklinde oynanacak müsabakalar sonucunda dereceye girecek sporcular, milli takım izleme sürecine tabi tutulacak.

(MT-LO-Y)



24.07.2017 18:13:31 TSI

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