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Muhtarlar Derneği'nden Tuğgeneral Koç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Muhtarlar Derneği yöneticileri, tayini çıkan Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'u ziyaret ettiler.

Ziyarette Muhtarlar Derneği adına açıklama yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "Paşamız Bilecik'te kaldığı 5 yıl içerisinde çok güzel çalışmalar yaptı. Kimseden desteğini ve yardımını esirgemedi. Muhtarlar Derneği olarak kendisini gitmeden önce ziyarette bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmayıp ziyaretimizi kabul ettiler. Değerli, duyarlı ve babacan komutanımız, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral sayın Halis Zafer Koç'un terfi ederek tümgeneralliğe yükselmesinden dolayı tebrik eder, yeni görev yeri olan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığındaki görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

(DA-MET-Y)



24.07.2017 18:16:07 TSI

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