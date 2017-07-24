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Akil Gençler Genel Başkanı Ateş, Basın Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle İhlas Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ateş, burada çalışan muhabirlerin bayramını kutladı. Ardından Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker'e projeleri hakkında bilgi veren Delil Ateş, ziyarette yaptığı konuşmada, basının gücünü 15 Temmuz'da bir kez daha gördüklerini söyledi. Basının halk yol gösteren en etkili organ olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Ateş, "Basın yazdığı doğrularla halkı her zaman bilinçli bir şekilde doğru yola itmiştir. Basın özgürdür. Basının gücünü 15 Temmuz'da bir kez daha anladık. Halka yol gösteren basın sayesinde milyonlarca vatandaş sokaklara dökülerek ülkeye sahip çıktı. Basın çalışanlarına her zaman saygı duyulmalı. Gece gündüz demeden yaşanılan gelişmeleri hızlı ve objektif bir şekilde halka aktarıyorlar. Mesai kavramı olmadan çalışan basın mensuplarının bayramı kutluyorum" dedi.

(AS-Y)



24.07.2017 18:17:15 TSI

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