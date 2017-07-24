Kamyonet takla attı: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Ayhan Dinç
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Derecik beldesine bağlı Ortaklar köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 65 NZ 406 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför M.A. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
(MSA-Y)
24.07.2017 18:30:30 TSI
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