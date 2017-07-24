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Bakanlıktan Bursa'ya turizm çıkarması

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:45
Bakanlıktan Bursa'ya turizm çıkarması
Bakanlıktan Bursa'ya turizm çıkarması
- Kültür ve Turizm Bakanlığı heyeti destinasyon çalışması için Bursa'da

(Fotoğraflı)

İdris Altun
BURSA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bir hafta boyunca süren Bursa ziyaretinde alan gezisi ve araştırma toplantıları yaptı.
Destinasyon alan çalışması için Bursa'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Bursa'nın tanıtımı için uygulanacak plan üzerinde çalıştı. Bursa Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Turizm Platformunca Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, Osmanlı eserleri ve çarşıları bakanlık yetkilileri ile gezildi. Çalışma'nın diğer günlerinde ise sağlık ve termal turizmi ile ilgili Bursa'nın potansiyeli yetkililere anlatıldı. Öte yandan gezide dağ ilçeleri, Uludağ ve Bursa'nın turizm potansiyeli taşıyan diğer ilçeleri yetkililer ile gezildi. Bursa'da bulundukları süre zarfınca heyete öğle ve akşam yemekleri menüsünde Bursa'ya ait yemekler ikram edildi.
Destinasyon alan çalışmasıyla Bursa'nın bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda turizm pazarlama stratejisinin belirlenmesi ve bu planın bir bütün halinde uygulanması, bölgesel değerlerin ön plana çıkarılarak bir marka şehir imajı oluşturulması hedefleniyor. Bakanlığın turizm potansiyeli olan bölgeleri yerinde inceleyerek tanıtım stratejilerine karar verdiği çalışmada, sektör işbirliği içerisine giriliyor.
Turizm Platoformu Bursa'yı ziyaret için gelen yetkililere Bursa turizminin potansiyeli ve yapılan faaliyetler hakkında bir sunu yaptı. Bursa'daki turizm faaliyetlerinin koordineli ve ortak akıl ile yürütülmesi amacıyla kamu ve turizm STK yetkililerince kurulan Turizm Platformu, Bursa Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, BBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, BTSO Turizm Konseyi Başkanı, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı, GÜMTOB Başkanı, Bursa Tanıtma Birliği Müdürlüğü, BURO Başkanı, BTÇB Başkanı, BUSAT Başkanı, Yenişehir Havalimanı Müdürü, Sahiller Komutanlığı ve BEBKA yetkilisinden oluşuyor.
(İDR-MŞ)

24.07.2017 18:46:19 TSI
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