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Nusaybin'de elektrik tüketimi tavan yaptı



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan; kayıt dışı ve kaçak elektrik kullanan bir kısım kişilerce 'Herhangi bir çalışma ve arıza olmamasına rağmen keyfi olarak elektriğin kesildiği'' iddialarının şirketlerini karalamaya yönelik bir kampanyaya dönüştürülmek istendiği belirtilerek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İddialar üzerine açıklama yapan Dicle Elektrik bunların mesnetsiz ve asılsız olduğunu ileri sürdü. Yapılan açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Nusaybin maalesef Türkiye'nin kayıp-kaçak oranı en yüksek ilçelerden biridir. Bu kullanım alışkanlığı ile çok ciddi bir israf söz konusudur. Nusaybin ilçemizde günlük olarak yaklaşık 1.3 milyon kilovatsaat ile son yılların en yüksek tüketim seviyelerine ulaşmıştır. Aşırı ve kontrolsüz tüketim, elektrik şebekelerinde yerel ve ulusal çapta dalgalanma oluşturmakta, elektrik arz güvenliğini riske koymaktadır. Nitekim bu aşırı tüketimden dolayı Temmuz ayı içinde TEİAŞ'a ait Çağ-Çağ trafo merkezinde bulunan 2 trafodan biri aşırı yük nedeniyle kendini koruma düzenine alarak, iki gün boyunca devre dışı kalmıştır. Buna rağmen müşterilerimizin mağdur olmaması, özellikle şehir ve çarşı merkezindeki esnafın bundan daha az etkilenmesi için, diğer trafo ile müşterilerimize dönüşümlü enerji verilmiş, Nusaybin şehir merkezi arızadan kısmen etkilenmiştir. Bölgede yaşanan aşırı sıcaklar yüzünden klimalara yüklenilmesi, kayıt dışı kullanımın da etkisi ile tüketimin adeta tavan yapması nedeniyle çarşı merkezini besleyen bir trafomuz, aşırı yüke dayanamayarak yanmış ve devre dışı kalmıştır. Trafo, aynı gün yenilenmesine rağmen kısa süre sonra yeniden aynı sebeple panosu ve ana giriş-çıkış kabloları yanmıştır. Gerekli onarımların ardından trafonun devreye alınması ile arıza kaynaklı kesintiler sonlandırılmıştır. Ortada iddia edildiği gibi keyfi enerji kesintisi yoktur ve olamaz.

Bölgede yaşanan olayların ardından kısa süre önce Nusaybin çarşı merkezindeki elektrik şebekesi tamamen yenilenmiştir. Yenilenen şebekeye rağmen elektrik arızalarına neden olan yüksek tüketim artışı, olaylar sonrasında nüfusun bu bölgede yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Kaçak ve kayıt dışı elektrik kullandığı tespit edildikten sonra şirketimize karşı haksız kampanya ve suçlamalarda bulunan kampanyanın yürütücüleri hakkında yaptıkları kayıt dışı kullanıma ilişkin tüm yasal müeyyideler kesinlikle geri adım atılmadan uygulanacaktır. Bölgemiz genelinde ve özelde Nusaybin'de kayıt dışı kullanım ile kararlı bir şekilde mücadele edilerek kontrolsüz ve israf edilen enerji azaltılarak müşterilerimize daha kaliteli ve sağlıklı hizmet verilecektir. Müşterilerimize daha kaliteli ve kesintisiz enerji tedarik edebilmek için bir yandan yatırımlarını aksatmadan sürdüren, diğer yandan müşteri memnuniyeti için gecesini gündüzüne katan şirketimizin, böyle gerçek dışı ithamlarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" denildi.

(BS-AKK-Y)



24.07.2017 18:42:40 TSI

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