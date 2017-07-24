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Vali Kaban Eskimalatya'da tarihi mekanları gezdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Ali Kaban, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya'yı gezdi.

Vali Kaban, ilk olarak Eskimalatya Yaşam Müzesi'ni, ardından Ulu Cami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nı gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Kaban, tarihi mekanların ayağa kaldırılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Güzel şeyler yapılmış. Unutmayalım ki bu topraklar, Anadolu'da en temel felsefelerin buluştuğu topraklardır. Şu an herhangi bir yerde durmuyoruz. Buralar Türk İslam düşüncesi ile İran İslam düşüncesinin buluştuğu noktalar. Büyük insanlar buralardan geçmiş. Sadreddinler, Mevlanalar, İbni Arabiler gibi zirve şahsiyetler burada bulunmuşlar. Bu anlamda bu gücün farkına vararak, bunu geleceğe taşımak bizim aynı zamanda bu topraklardaki mührümüzü de geleceğe taşımak anlamına geliyor" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Vali Kaban'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

(BT-LO-Y)



24.07.2017 18:43:31 TSI

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