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(Düzeltme) Motosiklet tutkunları Aydıncık'ta buluştu

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne olurken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce motosikletliyi ağırlayan ilçede motokros yarışları da büyük ilgi gördü



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MERSİN (İHA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne olurken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce motosikletliyi ağırlayan ilçede motokros yarışları da büyük ilgi gördü.

Aydıncık Belediyesi ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK) tarafından ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 1. Aydıncık Motosiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Aydıncık sahilinde 3 gün süren festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle motosiklet tutkunları unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanından binin üzerinde motorcunun akın ettiği Aydıncık'ta ilçe halkı, büyük bir coşku yaşarken, örnek bir misafirperverlik de sergiledi.

Festival kapsamında sahne alan Mersinli sanatçı Doğa Yavuz Uydacı, sahili dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran motorcular da ilçe halkı ile birlikte halay çekip, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, ilçe halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, "İlçemizde ilk kez düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz festivalimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1 hafta boyunca yoğun bir şekilde festival alanımız hazırlamak için gece gündüz çalıştık. Mersin Motosiklet Spor Kulübü yöneticileriyle birlikte, sizlerin daha iyi zaman geçirmeniz, daha rahat edebilmeniz için tüm personelimizle adeta teyakkuz halindeydik. Çok şükür hiçbir aksaklık yaşamadan festivalimizin ilk gününü geçiriyoruz. Aydıncık halkına, şehir dışından ve Mersin'den gelen dostlarımıza göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız, motosiklet güvenliğini benimsetmek"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Genel Sekreteri Yusuf Güder ise motosiklet kullanırken kask ve koruyucu ekipmanların önemine dikkat çekti. Güder, "Kulüp olarak bizlerin amacı en başta motosiklet güvenliğidir. Yaptığımız her etkinlikte dikkat çektiğimiz tek konu budur. Lütfen motosiklete koruyucu ekipmanlarınız olmadan binmeyin" diye konuştu.

Başkan Aktan, motorla şehir turu attı

Motosiklet tutkunu yüzlerce kişi festivalin ikinci gününde de etkinliklere katılımlarını sürdürdü. Konvoy halinde Gilindire Mağarasına giden motorcular, daha sonra Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan'ı da motosiklete bindirerek şehir turu attılar. Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize ekiplerinin de eskortluk yaptığı kortej renkli görüntülere sahne oldu.

MESK eğitmenleri tarafından festival alanına kurulan küçük motosiklet pistinde çocuklar da gün boyu motosiklet sürmenin keyfini yaşadı. Kask giydirilen çocuklar eğitmenler tarafından verilen kısa eğitimin ardından küçük eğitim motorlarını kullandı. Öte yandan, festival alanında futbol, plaj voleybolu, tavla, dart gibi çeşitli turnuvalar da düzenlendi. Aydıncık Belediyesi ve MESK tarafından festival alanına yaptırılan motokros pistinde düzenlenen motokros yarışları da büyük ilgi gördü. Yarışlar, izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Aydıncık Kaymakamı Muhammed Usame Soysal tarafından startı verilen motokros yarışında dereceye giren sporculara madalyaları Kaymakam Soysal tarafından verildi.

(HSK-Y)



24.07.2017 18:52:49 TSI

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