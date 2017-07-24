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Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin piknik keyfi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler pikniğe götürüldü.

Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Turgut Özal Tabiat Parkında düzenlenen piknikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "Yeşilyurt Kent Konseyimizde 'Haydi Çocuklar Kur'an Ayında Kur'anla Buluşalım' sloganıyla Kur'an Kursumuzu başlattık. Çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kur'an Kursundaki öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimizi ödüllendirmek için böyle bir piknik organizasyonu düzenledik. Pikniğe katılan öğrencilerimiz ve velileri oldukça memnun oldular. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak vatandaşlarımıza her alanda faydalı olmak için uğraşıyoruz. Ben buradan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı piknikte halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışmaları da yapılırken yarışmada kazanan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

(BT-LO-Y)



24.07.2017 18:54:04 TSI

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