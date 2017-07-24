ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin piknik keyfi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:52
Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin piknik keyfi
Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin piknik keyfi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler pikniğe götürüldü.
Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Turgut Özal Tabiat Parkında düzenlenen piknikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "Yeşilyurt Kent Konseyimizde 'Haydi Çocuklar Kur'an Ayında Kur'anla Buluşalım' sloganıyla Kur'an Kursumuzu başlattık. Çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kur'an Kursundaki öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimizi ödüllendirmek için böyle bir piknik organizasyonu düzenledik. Pikniğe katılan öğrencilerimiz ve velileri oldukça memnun oldular. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak vatandaşlarımıza her alanda faydalı olmak için uğraşıyoruz. Ben buradan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Renkli görüntülerin yaşandığı piknikte halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışmaları da yapılırken yarışmada kazanan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
(BT-LO-Y)

24.07.2017 18:54:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Kaban Eskimalatya'da tarihi mekanları gezdi
YEREL

VALİ KABAN ESKİMALATYA'DA TARİHİ MEKANLARI GEZDİ
Beş ülkeden 43 genç aile içi şiddet'i araştırmak için Malatya'da
YEREL

BEŞ ÜLKEDEN 43 GENÇ AİLE İÇİ ŞİDDET'İ ARAŞTIRMAK İÇİN MALATYA'DA
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı Basın Bayramını kutladı
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI SAMANLI BASIN BAYRAMINI KUTLADI
14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası başladı
YEREL

14 YAŞ YAZ KUPASI TENİS TURNUVASI BAŞLADI
İnönü Üniversitesi öğrencileri Kuşadası'nda su sporları eğitimi aldı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KUŞADASI'NDA SU SPORLARI EĞİTİMİ ALDI
700. Skolyoz ve Kifoz ameliyatı
YEREL

700. SKOLYOZ VE KİFOZ AMELİYATI
MÜSİAD'dan Vali Kaban'a ziyaret
YEREL

MÜSİAD'DAN VALİ KABAN'A ZİYARET
Başkan Akın TÜDKİYEB'in Olağanüstü Genel Kurulunu değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN AKIN TÜDKİYEB'İN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNU DEĞERLENDİRDİ
Malatya Yeşilyurt Belediyespor satrançta 1. lige yükseldi
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SATRANÇTA 1. LİGE YÜKSELDİ
Malatya'da ulaşımda dönüşüm devam ediyor
YEREL

MALATYA'DA ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
YEREL

CHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ: