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Vali Kalkancı'dan Basın Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Basın Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vali Kalkancı, "Basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümünde, kamuoyunun haber alma ihtiyacını doğru ve tarafsız şekilde, kişisel hak ve özgürlükler ile hukuk kuralları çerçevesinde karşılayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum.

Adıyaman basınımızın halkın ortak sesini doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirip kamuoyunun beklentilerini yansıtmak suretiyle çalışmalarını sürdürmesi takdire şayandır. Bu anlamlı günde Adıyaman'ımız için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren, doğru, eksiksiz ve yansız haber veren, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, basınımızın kamu hizmeti niteliğinde yürüttükleri görevlerinin hassasiyetiyle bundan sonra da ilimize önemli katkılar sunmalarını diler, tüm basın mensupları ve basın kuruluşlarımızın 109 yıllık hür ve bağımsız meslek faaliyetlerini gönülden kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-LO-Y)



24.07.2017 18:59:42 TSI

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