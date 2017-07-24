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Başkan Uysal 24 Temmuz basın bayramını kutladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:59
Başkan Uysal 24 Temmuz basın bayramını kutladı

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 24 Temmuz Basın Bayramı ve basından sansürün kaldırılışının 109. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Uysal mesajında, 24 Temmuz 1908'de basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz'un gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlandığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını, gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Basın; yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamakta vatandaşla devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Basın günümüzde şeffaf ve sorgulanabilir yönetim anlayışının bir parçasıdır. Basının; içinde yaşadığı toplumun, milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine sahip çıkarak doğru ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesi kamuoyunun nazarında oldukça önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, mesai kavramı gözetmeksizin toplumu aydınlatmak, kamuoyu oluşturmak için sorumluluk bilinciyle hareket eden başta Karadeniz Ereğli olmak üzere bölgemizde görev yapan radyo, televizyon, internet yayıncılığı, yerel ve ulusal gazetecilerin temsilcileri olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmaların devamını dilerim."
(VK-İÇ)

24.07.2017 19:00:09 TSI
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