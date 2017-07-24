Gazişehir FK günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarında günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Tüm futbolcuların hazır bulunduğu çalışma, ısınma hareketleriyle başlarken, taktik çalışmalarıyla son buldu. Takım yarın saat 11.00'de Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fateh ile karşı karşıya gelerek, kamp çalışmalarını tamamlayacak.
(MU-LO-Y)
24.07.2017 19:27:57 TSI
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