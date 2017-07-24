Safranbolu MHP'de görev bölümü
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Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - MHP Safranbolu İlçe Başkanlığına atanan Celal Tokatlı, ilk basın toplantısını yaparak görev bölümünü açıkladı. MHP Safranbolu İlçe Teşkilatında gerçekleşen yönetim kurulu sonrası açıklama yapan Başkan Tokatlı, yeni yönetim olarak görev bölümü yaptıklarını belirtti.
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı, ilçe teşkilatının, "Başkan Yardımcıları Berke Atay, Hasan Basri Kavsa, İlçe Sekreteri Cihan Temam, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Edip Ate, Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Burcu Çetinkaya, üyeler, Emre Barboros Tunç, Murathan Özkan, Aydın Sertkaya, Cemal Akarsu, Emrah Yılmaz, Ali Osman Ünal, İsa Coşkun,Murat Özodabaş, Balamir Toker, Sadık Portakal, Hasan Şahin, Mehmet Acar ve Muharrem Kaba" dan oluştuğunu kaydetti.
(AÇ-
24.07.2017 19:28:48 TSI
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