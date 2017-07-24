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Sıhke Caddesi'nde park yasağı uygulaması

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:50
Sıhke Caddesi'nde park yasağı uygulaması
Sıhke Caddesi'nde park yasağı uygulaması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yaya ve trafik güvenliğini sağlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında Sıhke Caddesi'nde sabit duba uygulamasına geçti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde trafiği rahatlatmak için yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı ekiplerin de katılımıyla şehir trafiğinin en yoğun olduğu güzergahlardan Sıhke Caddesi üzerinde sağlı-sollu park yapılmasını önlemek için delinatörler yerleştirdi.
Özellikle yaya geçitleri ve kavşak dönüşlerine park eden sürücüler nedeniyle trafik akışının bazen kilitlenme noktasına geldiğine dikkat çeken belediye yetkilileri, yapılan çalışmalar sayesinde trafik kazalarının ve tıkanmaların önüne geçileceğini söylediler.
Öte yandan, ekipler tarafından Sıhke Caddesi'nde bulunan bordür taşları ve hız kesiciler de sarı renge boyanarak belirgin hale getirildi.
(MSA-Y)

24.07.2017 19:52:03 TSI
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