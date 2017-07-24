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MHP'li belediye başkanı parti disiplinine sevk edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:52
MHP'li belediye başkanı parti disiplinine sevk edildi

KONYA (İHA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinin MHP'li belediye başkanı kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, "Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah Koç Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden parti tüzüğümüzle bağdaşmayan eylem ve işlemlerde bulunması sebebiyle parti tüzüğümüzün 78/4-e maddesi gereği kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" dedi.
(İP-Y)

24.07.2017 19:53:50 TSI
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