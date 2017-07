YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sapanca'da mahalli at yarışları başlıyor

Sapanca'da mahalli at yarışları başlıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi ve Sapanca At Yetiştiricileri, At Sporu ve Turizm Derneği (SAYDER) tarafından düzenlenecek olan, 'Mahalli At Yarışları'nın' altıncısı 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplam 9 dalda, çok sayıda atın katılacağı 'Mahalli At Yarışları' programı 2 gün süreli olacak. Kurtköy Hipodromunda yapılacak olan SAYDER Yaz Şenliği Mahalli At Yarışları'nın ilk gün programında saat 12.00 de, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından kurulan ve tüm Türkiye'yi gezen Pony Club çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin ikinci günü saat 17.00'de, Karakucak güreşlerinde sporcular kıyasıya mücadele edecek ve saat 18.00'de ise 'Mahalli At Yarışları' 9 kategoride koşulacak. Yarışlarda kategoriler ise, Arap 3 boy, İngiliz 3 boy, Rahvan 2 boy ve Dörtnal 1 boy, olarak belirlendi. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve SAYDER Yön. Krl. Başkanı Cengiz Emil, 6 yıldır her konuda desteklerini esirgemeyen Türkiye Jokey Kulübüne ve diğer kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer SAYDER'in Sapanca'da büyük bir işi başardığını ve TJK yetkililerinin Sapanca için hassasiyetlerinin övgüye değer bulunduğunu ifade ederek, ülkemizin tüm atçılık camiasını Sapanca SAYDER 6.Mahalli At Yarışları'na davet etmekten gurur duyduğunun altını çizdi.

24.07.2017

