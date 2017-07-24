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Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaşamını yitirirken 2 kişi hafif yaralandı.



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite kavşağında meydana gelen kazada bir gurbetçi yaralanırken, Eşme ilçesinde meydana gelen kazada ise bir kişi öldü, bir kişi de hafif yaralandı.

İl kaza Uşak Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Yurtdışından gelen İbrahim Atak, Üniversite kavşağından özel aracı ile köyü Kaşbelen'e dönmek isterken 45 K 7429 Plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile gurbetçi İbrahim Atak hafif yaralandı. 112 Acil yardım ekipleri İbrahim Atak'ı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahale sonrası İbrahim Atak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşme İlçesindeki kazada bir kişi öldü

İkinci kaza ise öğlende sonra saat 15.000 sıralarında Eşme ilçesinde meydana geldi.

Eşme ilçe girişinde bulunan eski tavuk kesimhanesi önünde iki kamyon çarpıştı. Nuri Karaca'nın yönetimindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü Ömer İpek yaralanırken, araçta bulunan yolcu Manisa Alaşehir Nüfusuna kayıtlı Ali Koç yaşamını yitirdi.

(BK-İK)



24.07.2017 20:07:33 TSI

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