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Uşak Valisi Salim Demir; "Başarılar tesadüflerle olmaz"



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Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Salim Demir Başkan Cahan'ı ziyaretinde koordinasyona ve birlikte çalışmaya vurgu yaparken başarının tesadüflerle gelmeyeceğini söyledi.

Vali Demir;" Başarı için disiplin olmasının gerekli olduğuna, gayretin olmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimizin Uşak'ımıza,milletimize hayırlı olmasın diliyorum. Cenab-ı Hakkın da yardımlarının niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Vali Demir'i Belediye girişinde karşılayan Başkan Cahan; "Öncelikle Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. İadeyi ziyaret için bugün belediyemizde. İnşallah valiliğimiz il özel idaremiz ele ele verip Uşak'ımızı daha da güzelleştireceğiz. Sayın Valimizi bu ziyareti için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bundan önceki görüşmelerinde de Uşak'ın tüm sektörlerinde belediyeyle beraber çalışacaklarını vaat ve taahhüt ettiklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Vali Demir konuşmasının ilerleyen dakikalarında şu ifadeleri kullandı; "Bugün de yeniden yenilemek istersek Uşak ortak paydasında Uşak'ın geleceği için, kalıcı hizmetleri için el birliğiyle, gönül birliğiyle, işbirliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda hem belediyemizin bundan önceki hizmetlerinin güzelliği bizi mutlu etti. Bundan sonra da bu güzel hizmetlere belediyemizin için ne yapmamız gerekiyorsa Uşak'ımız için ne yapmamız gerekiyorsa onu da yapmaya biz talibiz inşallah. Bu kapsamda ben gelmeden önce de geldikten sonra da Uşak'la ilgili belediyemiz ile ilgili boyutlarımızla diyelim genel olarak baktığımız zaman Uşak'ın Ege'nin incisi olduğuna inanıyoruz. Uşak'ın ilkler şehri olduğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Bu bayrak yarışında biz de görevi aldıktan sonra daha ilerilere taşımak için el birliği ile çalışacağız. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü inanmak işin yarısıdır. Bu azimle bu gayretle bu ciddiyetle çalışacağız. Çünkü şunun özellikle altını çizerek söylemek istiyorum başarı tesadüf olamaz yani kainatta tesadüf yoktur, başarı da tesadüf olamaz. Başarı için disiplin olmasının gerekli olduğuna, gayretin olmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimizin Uşak'ımıza, milletimize hayırlı olmasın diliyorum".

(BK)



24.07.2017 20:11:35 TSI

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