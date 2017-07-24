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Vali Karahan'dan Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Valisi Hasan Karahan ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Denizli Valisi Hasan Karahan, ziyarette Denizli basınının önemine dikkat çekerek, başarılı illerde başarılı bir basın olduğuna dikkat çekti. Karahan, "Basın Bayramı'nızı kutluyoruz, basının hayatımızdaki öneminin farkındayız. Denizlimizde de basın potansiyeli yüksek. Bizde vali olarak basına hizmetlerini daha kolay, daha seri şekilde yapması için desteğimizi sağlamak adına elimizden gelen kolaylıkları sağlayacağız. Denizlimiz önemli bir şehir, her alanda iddialı bir şehir. Basın da bundan faydalanıyor" dedi.

Denizli'den Antalya'ya tayin olan İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız da, "Denizli çok güzel bir memleket. Emekli olunca da gelip yerleşilecek bir şehir. Bu yüzden Denizli'yi unutamam. Bu vesile ile hem Basın Bayramınızı kutlar hem de veda etmek isterim. Denizli basını ile güzel anılarımız var, bu anılar hiç unutulmayacak" dedi.

Bu arada AK Parti Denizli İl Başkanlığı Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cevdet Çitfçi başkanlığındaki heyet de Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

(İHA-Y)



24.07.2017 20:22:19 TSI

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