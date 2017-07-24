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Karabük'te teknokent kurulma çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi kampüs içerisinde teknokent kurulma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetmenleri Karabük Üniversitesi (KBÜ) yerleşkesinde teknokent kurulması planlanan alanda inceleme yaptı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, denetmenler tarafından bölgeyle ilgili hazırlanacak olan raporun, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Maliye, Çevre ve Şehircilik ve Kalkınma bakanlıkları ile YÖK, TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB gibi kuruluşların yer aldığı Değerlendirme Kuruluna gireceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölge (teknokent) başvurusunun Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde Bakanlar Kuruluna sunulacağı ifade edilen açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla kesinleşen bölge kuruluşunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Teknokent olarak kullanılması planlanan ve proje çalışmalarının tamamlandığı binada 20 Ar-Ge ofisi, 3 kat ofisi, 4 idari ofis, 1 fuaye, 1 toplantı salonu ve yemekhane bulunacağının da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bin 507 metrekare net alanı olan binanın yapılacak çalışmalarla birlikte net alanı bin 856 metrekareye çıkacak. Karabük'te Teknokent'in kurulmasıyla devletin Ar-Ge için ayırmış olduğu kaynak ve imkanlarından, ilde bulunan tüm sanayi kuruluşları, üniversite, araştırmacılar ve Ar-Ge yapmak isteyen herkes rahatlıkla faydalanabilecek ve ilin gelişmesine de büyük katkısı olacak. Kampüs içerisinde tahsis edilen binada kurulması planlanan Teknokent için hazırlanan başvuru dosyası için gerekli raporlar mart ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulmuştu. Yapılan başvuru incelenmiş ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Genel Kurmay Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatından Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için onay alınmıştı."

(YE-YE-Y)



24.07.2017 20:58:21 TSI

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