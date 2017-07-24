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ESO Başkanı Özaydemir 28 yıllık hizmetlerini anlattı



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, yönetim kurulunda bulunduğu 28 yıllık süre içerisinde gerçekleştirilen icraatlardan bahsetti.

ESO ile Eskişehir OSB'ye 37 yıldır hizmet eden ESO Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehir Sanayi Odasında yapılan toplantıda 28 yıllık başkanlık süresince Eskişehir sanayisinin nereden nereye geldiğini anlattı. Göreve geldiği 1989 yılında ESO üye sayısının 281 firmadan 705 firmaya ulaştığını ifade eden Özaydemir, yine aynı tarihler arasında 226 milyon dolar olan ihracatın 2 milyar dolara, 1.2 milyar olan cironun 8 milyar dolara, 33 bin çalışandan 63 bin çalışana ve 35 ihracatçı firmadan 135 ihracatçı firmaya ulaştığı bilgisini verdi.

Eskişehir'in nereden nereye geldiği sorusuna verilecek cevaplardan birinin kişi başına düşen milli gelire bakmakla açıklanabileceğini aktaran Özaydemir, 1989 yılında 2 bin 141 dolar olan rakamın 2014 yılında 13 bin 180 dolara çıktığını, yine aynı yıl Türkiye ortalamasının 12 bin 112 dolar olduğu düşünüldüğünde bu rakamın artıp Türkiye ortalaması üstüne çıkmasında sanayinin ve sanayinin gelişimi için Eskişehir'de yapılanların etkin olduğunu belirtti.

Toplantıya ESO Başkanı Savaş Özaydemir ve Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

(BRK-Y)



24.07.2017 21:24:57 TSI

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