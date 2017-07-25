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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğini ziyaret eden Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu AK Parti Ardahan İl Başkan Yardımcısı Ercan Ürker, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan ve her yıl 24 Temmuz'da kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla Ardahan'da faaliyetini sürdüren Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğini ziyaret eden Ürker, yaptığı açıklamada ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışan basının önemine dikkat çekti. Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ve yönetim kurulu üyeleriyle, bir süre sohbet eden Ürker, Ardahan Basınımız, ilimizin tanıtımı noktasında üzerilerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor dedi.

Basın Özgürlüğünün öneminin 15 Temmuz'da Anlaşıldığını söyleyen Ürker, ''Basın doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzlukları sorgulamak, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmak, toplumu aydınlatma işlevini yerine getirmek konusunda önemlidir. Bizler bunun en güzel örneğini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gördük ve yaşadık. Demokrasiden yana tavır alan basınımız bu ülkeyi karanlığa götürecek hain kalkışmanın karşısında yer almış, canı pahasına yaptığı yayın ve bilgi paylaşımları ile darbe girişiminin bastırılmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur.''

Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı ise, Ürker'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah gün gelir basın camiası sorunlarından arınıp gerçek bayramını yaşar. Onuruyla ayakta duran, hiçbir iç ve dış etkene bağlı kalmayan, maddi ve manevi anlamda bağımsız bir yayın politikasına sahip olabilecek güce sahip olan bir basının ülkenin her tarafında olması hepimizin dileğidir.'' şeklinde konuştu.

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25.07.2017 09:05:59 TSI

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