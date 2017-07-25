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Başkan Karaçanta Kars basınıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Günü" nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kars'ta "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Günü" nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Karaçanta, basın mensuplarının bayramını kutladı.

Kars'ın gelişmesi ve kalkınmasında basın mensupların önemli bir rol üslendiğini ifade eden Başkan Murtaza Karaçanta, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel olarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği de kaçınılmazdır. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın etik değerlere daha uygun tarafsızlık içinde doğru haber yapması şartlarına ve özel hayata saygılı toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasinin ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Biliyorsunuz basın içerisinde internet basını denilen bir kavram var. Tabi ki yapılan haberlere hepimizin saygısı çok yüksektir ancak o haberler içerisinde yapılan yorumların insan haklarına kişilik haklarına gerçekten ciddi saldırıların olduğu gerçeğiyle de yüz yüze kalıyoruz diyen Karaçanta, "Tabi ki bir basın mensubunun yapmayacağı bir şey, ama bu özgürlük olabilir rahatlık olabilir, basın özgürlüğü adı altında bir şeyler olabilir ama o yorumların o şekilde açık bırakılarak ta hakarete varır küfürbaz bir sohbetin işlendiği bir şekilde de haberin olması asla kabul edilemez bir gerçektir. Buna çok dikkat etmemiz gerektiği gerçeğine inanıyorum. Çünkü toplumsal gelişmede bilinçlenmede basınımızın katkısı çok yüksektir, bu anlamda doğru haberin etik kurallar içerisinde yapılması şarttır esastır" diye konuştu.

Çağdaş demokrasilerimizin olmazsa olmazı iletişim özgürlüğünün şeffaf yönetim anlayışının temel taşlarından birisi olduğunu dikkat çeken Murtaza Karaçanta, "Basın yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan en önemli iletişim aracıdır. Yurttaşlar ile Devlet arasındaki iletişimin sağlanması kamuoyu oluşturulması gibi görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Büyük Önder Atatürk'ün; "Basın bir milletin ortak sesidir, bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın başlı başına bir güç bir okul bir öncüdür" sözüde basının önemini ve mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. İlimizin her alanında hedeflenen başarıya ulaşmasında başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına candan inanıyorum. Bu vesile ile 24 Temmuz Basın Bayramınızı kutlar. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmaların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle yemek yiyen Başkan Murtaza Karaçanta'ya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Demiral, Teknik Belediye Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı, Özel Kalem Müdürü Muhammet Koç ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Turgay Kaya'da eşlik etti.

(SE-IÇ)



25.07.2017 09:06:48 TSI

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