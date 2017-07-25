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İzmit Beledeyesi'nin çay bahçesi büyük ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'ne ait Fevziye Çay Bahçesi, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Müşteri memnuniyetinin her şeyden önemli olduğu çay bahçesinden günde 2 binden fazla kişinin yararlandığı kaydedildi. Belediyenin Sarbaş şirketi tarafından işletilen çay bahçesindeki fiyatların uygun olması da dikkat çekiyor. Yetkililer, İzmitlileri Fevziye Çay Bahçesi'ne beklediklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, bizlere para kazanmaktan ziyade müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu söylüyor. Bizler de gelen her müşterinin memnun kalması için çalışıyoruz. Ürün çeşidinin oldukça zengin olduğu çay bahçemizde fiyatlar da piyasaya göre uygundur" dediler.

(UK-GY-Y)



25.07.2017 09:20:40 TSI

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