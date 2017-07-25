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Pamukören'in içme suyu alt yapısı yenileniyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak'ın Pamukören Mahallesi'nde bulunan 50 yıllık depoyu tamamen yeniliyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile başlayan çalışmalarda uzun süredir bakımı yapılmayan su deposu yenilenirken, eskiyen 50 yıllık borular Pamukören Mehmet Özalp Bulvarı'nda sergilendi.

Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi sakinleri sağlıklı ve kaliteli su içecekleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

ASKİ ekiplerinin inceleme çalışmaları sırasında vatandaşların yıllardır paslı boruların yer aldığı depodan su içtikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, "Yıllardır paslı borulardan su içmişiz. Sergilenen boruları görünce hayret ettik. Şok olduk. Bu borulardan su içtiğimize inanamıyorum. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde artık sağlıklı su içeceğiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dediler.

(MB-Y)



25.07.2017 09:21:59 TSI

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