Tatvan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Tatvan KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi tutuklanırken, aramalarda yaklaşık 10 gram metamfetamin maddesi, 3,5 gram eroin maddesi, 4 adet cam aparat ve çok sayıda folyo malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.
(HO-MSA-Y)
25.07.2017 09:27:26 TSI
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