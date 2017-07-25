ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaca'da şüpheli ölüm

25 Temmuz 2017 Salı, 09:41
Ortaca'da şüpheli ölüm
Ortaca'da şüpheli ölüm

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; ilçedeki bir restoranda garson olarak çalışan Atakan Karaduman (41) iş yerinin üst katında bulunan dinlenme odasındaki yatakta, diğer çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaduman'ın öldüğünü belirledi.
Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karaduman'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-MB-Y)

25.07.2017 09:43:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dalyan Kanalındaki motoryat tepki çekti
YEREL

DALYAN KANALINDAKİ MOTORYAT TEPKİ ÇEKTİ
Vali Civelek, Datça'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL

VALİ CİVELEK, DATÇA'DA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
Okul taşıtıyla mülteci nakli polise takıldı
YEREL

OKUL TAŞITIYLA MÜLTECİ NAKLİ POLİSE TAKILDI
Arazi tartışması cinayetle sonuçlandı
YEREL

ARAZİ TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI