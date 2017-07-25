YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortaca'da şüpheli ölüm

Ortaca'da şüpheli ölüm



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; ilçedeki bir restoranda garson olarak çalışan Atakan Karaduman (41) iş yerinin üst katında bulunan dinlenme odasındaki yatakta, diğer çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaduman'ın öldüğünü belirledi.

Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karaduman'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



25.07.2017 09:43:24 TSI

NNNN

